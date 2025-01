BASQUETE

Jogador recebe pedido inusitado e dá autógrafo nas costas de um bebê

Ação de Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, viralizou nas redes sociais

O pedido inusitado de um pai durante a vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Brooklyn Nets, no último domingo (19), viralizou nas redes sociais. Isso porque ele solicitou que o armador Shai Gilgeous-Alexander autografasse as costas de seu bebê após o fim do jogo.