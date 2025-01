'VOZ MARCANTE'

Léo Batista era nome artístico do jornalista; saiba qual seu nome de batismo

Apresentador morreu no último domingo (19), em decorrência de um câncer no pâncreas

Ícone do jornalismo brasileiro, Léo Batista morreu no último domingo (19), aos 92 anos, em decorrência de um câncer no pâncreas. Tão marcante quanto a voz do apresentador era seu nome. Mas, curiosamente, o nome que ele ficou conhecido em todo o país era artístico - e não era o mesmo como fora batizado.