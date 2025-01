FUTEBOL

Botafoguense 'doente', Léo Batista se tornou torcedor do clube por acaso

Jornalista, que faleceu neste domingo (19), batiza cabine no Estádio Nilton Santos

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de janeiro de 2025 às 17:01

Léo Batista foi homenageado pelo Botafogo Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O jornalista Léo Batista, que morreu neste domingo (19) aos 92 anos, era torcedor ilustre do Botafogo. E nunca escondeu qual era o time do coração. Tanto que, em 2019, foi homenageado pelo Glorioso e batizou uma cabine no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. O apresentador era sócio alvinegro desde 1992 e cobriu o primeiro jogo de Garrincha pelo clube, em 1953.

Em 2022, durante participação no programa Conversa com Bial, Léo Batista explicou que se tornou botafoguense por acaso. "Fui assistir a um jogo com alguns amigos, era Fluminense e Botafogo. De repente, o Botafogo começou a jogar melhor, saiu uma jogada bonita e pronto, um golaço do Botafogo. Pulei gritando "gol". Depois do lance eu parei e pensei: ué, estou torcendo para o Botafogo? Daquele instante em diante acabou, virei Botafogo", disse.

"Já fui Botafogo doente. Hoje eu estou doente por causa do Botafogo", completou. Dois anos depois, o time se tornou campeão da Libertadores e tricampeão do Campeonato Brasileiro.

O alvinegro fez uma homenagem ao torcedor nas redes sociais e destacou que Léo Batista foi um dos jornalistas que transmitiram a primeira partida oficial de Garrincha no futebol (Botafogo X Bonsucesso, pelo Campeonato Carioca, no dia 19 de julho de 1953).

"Com pesar e gratidão, hoje nos despedimos do grande Léo Batista, escolhido pela Estrela Solitária e um dos maiores nomes da comunicação brasileira. A voz marcante do jornalista atravessou gerações, nos acompanhou em momentos históricos e anunciou o “Tempo de Botafogo”. Torcedor declarado e sócio desde 1992, Léo sempre exaltou o nome do Clube e ganhou um espaço a mais nos corações alvinegros. Em nossa casa, o Nilton Santos, viu a cabine de TV ser batizada com o seu nome e foi ovacionado por milhares de botafoguenses em lindas homenagens. Uma relação de amor, reconhecimento e lealdade. Obrigado por tudo, Léo Batista. Um marco na história do jornalismo, do esporte e do Botafogo!", escreveu o clube.

Eterno em nossos corações! ??️



Com pesar e gratidão, hoje nos despedimos do grande Léo Batista, escolhido pela Estrela Solitária e um dos maiores nomes da comunicação brasileira. A voz marcante do jornalista atravessou gerações, nos acompanhou em momentos históricos e anunciou… pic.twitter.com/p4HkeVnLCx — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 19, 2025

O Bahia também homenageou o ícone do jornalismo nacional. "Descanse em paz, Voz Marcante. Uma homenagem do Esquadrão de Aço a um dos pioneiros do telejornalismo esportivo no Brasil, Léo Batista, que nos deixou hoje aos 92 anos", publicou o tricolor.

? Descanse em paz, Voz Marcante.



Uma homenagem do Esquadrão de Aço a um dos pioneiros do telejornalismo esportivo no Brasil, Léo Batista, que nos deixou hoje aos 92 anos. #NotaDePesar pic.twitter.com/jXD0q8c8nB — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 19, 2025

