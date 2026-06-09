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Atacante de Feira de Santana com passagem pelo Vitória acerta com maior campeão de Myanmar

Natural do distrito de Humildes, Edson Júnior assinou com o Shan United

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de junho de 2026 às 16:29

Edson Júnior com a camisa do Vitória
Edson Júnior com a camisa do Vitória Crédito: Arquivo pessoal

O atacante Edson Júnior, de 27 anos, que passou pela base do Vitória, foi anunciado como reforço do Shan United, maior campeão da primeira divisão de Myanmar, com sete títulos conquistados. A contratação marca o retorno do jogador ao futebol asiático após uma passagem de oito meses pela Tailândia.

Natural do distrito de Humildes, em Feira de Santana, o centroavante inicia a quarta experiência da carreira no exterior. Com o novo clube, assinou contrato para mais uma temporada.

“Estou muito feliz por essa oportunidade. Vou trabalhar muito para ajudar a equipe e fazer uma grande temporada”, destaca.

Contratações mais caras da história do Vitória

Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória
Erick foi contratado junto ao São Paulo por R$ 7 milhões  por Victor Ferreira/EC Vitória
Renê foi contratado junto à Portuguesa por R$ 5,8 milhões por Victor Ferreira/ECV
Wagner Leonardo foi contratado junto ao Portimonense-POR por R$ 5,6 milhões em 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Claudinho foi contratado junto ao Criciúma por R$ 5,1 milhões no final de 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Petkovic foi contrato junto ao Real Madrid por R$ 5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 44 milhões nos dias de hoje) por Divulgação/EC Vitória
Janderson foi contratado junto ao Botafogo por R$ 5 milhões em 2024  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato foi contratado junto ao São Paulo por R$ 5 milhões no começo de 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga foi contratado junto ao Santos por R$ 5 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Kieza foi contratado junto ao São Paulo por R$ 4 milhões em 2016 (equivalente a cerca de R$ 7,8 milhões nos dias de hoje) por Francisco Galvão/EC Vitória
Bebeto foi contrato junto ao Sevilla por R$ 3,5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 30 milhões nos dias de hoje) por Reprodução/X
Matheusinho foi contratado junto ao Cuiabá por R$ 3,3 milhões por Victor Ferreira/EC Vitória
Fabri foi contratado junto ao Levante-ESP por R$ 3,2 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Naldi foi contratado junto à Ponte Preta por R$ 3 milhões em 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
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Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória

A trajetória de Edson no futebol começou na escolinha Arena Humildes, coordenada pelo professor Genivaldo Silva. Foi no distrito feirense que o atacante deu os primeiros passos no esporte.

“Desde pequeno ele já se destacava. Era muito dedicado e sempre buscava evoluir”, lembra Genivaldo Silva.

Edson também destaca a ligação com a comunidade onde foi criado. “Foi aqui que tudo começou. Tenho muito orgulho das minhas raízes e de representar Humildes por onde passo”, afirma.

Carreira no Brasil e no exterior

Após deixar Humildes, Edson passou pelas categorias de base do Votuporanguense e estreou profissionalmente pelo Jacuipense antes de chegar ao Vitória, em 2018.

Entre 2018 e 2020, disputou 37 partidas pelas categorias de base do Rubro-Negro, marcou 11 gols e participou da conquista da Copa do Nordeste Sub-20 de 2020.

Edson Júnior nos tempos de Vitória
Edson Júnior nos tempos de Vitória Crédito: Arquivo pessoal

Sem conseguir se firmar na equipe principal, o atacante fez apenas uma partida pelo time profissional do Vitória antes de seguir para o Santa Cruz. No futebol brasileiro, também defendeu Confiança, Doce Mel, SSA FC e Petrolina.

No exterior, atuou por Marinhense e Santa Marta, em Portugal, além de passar por clubes da Tailândia, como Nakhonsi United, Saraburi United e Moangtrang United. Foi justamente no futebol tailandês que permaneceu até março deste ano, quando retornou ao Brasil para defender o Petrolina.

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Recuperação após lesão

Antes de acertar com a equipe de Myanmar, Edson precisou superar um período de recuperação. Durante a passagem pelo Petrolina, o atacante sofreu uma fratura na fíbula em dezembro de 2024 e foi submetido a uma cirurgia.

A lesão o afastou dos gramados por cerca de cinco meses. Nesse período, passou por um processo de fisioterapia até receber liberação para retornar aos treinamentos e às partidas.

“Foi um período difícil, mas nunca deixei de acreditar. O apoio da minha família e de poucos amigos que permaneceram ao meu lado foi fundamental para que eu mantivesse o foco e voltasse mais forte”, conta.

Base familiar

Casado com Larissa Cristina e pai de Lyon Kalleb, de 5 anos, Edson afirma que a família tem papel importante em sua trajetória profissional. “Minha família é a minha principal base”, conta.

Agora, no Shan United, com o novo contrato, o jogador inicia mais um capítulo da carreira internacional, levando o nome de Humildes e de Feira de Santana para o futebol asiático.

Tags:

Vitória Feira de Santana

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