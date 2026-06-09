DE HUMILDES PARA O MUNDO

Atacante de Feira de Santana com passagem pelo Vitória acerta com maior campeão de Myanmar

Natural do distrito de Humildes, Edson Júnior assinou com o Shan United

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de junho de 2026 às 16:29

Edson Júnior com a camisa do Vitória Crédito: Arquivo pessoal

O atacante Edson Júnior, de 27 anos, que passou pela base do Vitória, foi anunciado como reforço do Shan United, maior campeão da primeira divisão de Myanmar, com sete títulos conquistados. A contratação marca o retorno do jogador ao futebol asiático após uma passagem de oito meses pela Tailândia.

Natural do distrito de Humildes, em Feira de Santana, o centroavante inicia a quarta experiência da carreira no exterior. Com o novo clube, assinou contrato para mais uma temporada.

“Estou muito feliz por essa oportunidade. Vou trabalhar muito para ajudar a equipe e fazer uma grande temporada”, destaca.

Contratações mais caras da história do Vitória 1 de 14

A trajetória de Edson no futebol começou na escolinha Arena Humildes, coordenada pelo professor Genivaldo Silva. Foi no distrito feirense que o atacante deu os primeiros passos no esporte.

“Desde pequeno ele já se destacava. Era muito dedicado e sempre buscava evoluir”, lembra Genivaldo Silva.

Edson também destaca a ligação com a comunidade onde foi criado. “Foi aqui que tudo começou. Tenho muito orgulho das minhas raízes e de representar Humildes por onde passo”, afirma.

Carreira no Brasil e no exterior

Após deixar Humildes, Edson passou pelas categorias de base do Votuporanguense e estreou profissionalmente pelo Jacuipense antes de chegar ao Vitória, em 2018.

Entre 2018 e 2020, disputou 37 partidas pelas categorias de base do Rubro-Negro, marcou 11 gols e participou da conquista da Copa do Nordeste Sub-20 de 2020.

Edson Júnior nos tempos de Vitória Crédito: Arquivo pessoal

Sem conseguir se firmar na equipe principal, o atacante fez apenas uma partida pelo time profissional do Vitória antes de seguir para o Santa Cruz. No futebol brasileiro, também defendeu Confiança, Doce Mel, SSA FC e Petrolina.

No exterior, atuou por Marinhense e Santa Marta, em Portugal, além de passar por clubes da Tailândia, como Nakhonsi United, Saraburi United e Moangtrang United. Foi justamente no futebol tailandês que permaneceu até março deste ano, quando retornou ao Brasil para defender o Petrolina.

Recuperação após lesão

Antes de acertar com a equipe de Myanmar, Edson precisou superar um período de recuperação. Durante a passagem pelo Petrolina, o atacante sofreu uma fratura na fíbula em dezembro de 2024 e foi submetido a uma cirurgia.

A lesão o afastou dos gramados por cerca de cinco meses. Nesse período, passou por um processo de fisioterapia até receber liberação para retornar aos treinamentos e às partidas.

“Foi um período difícil, mas nunca deixei de acreditar. O apoio da minha família e de poucos amigos que permaneceram ao meu lado foi fundamental para que eu mantivesse o foco e voltasse mais forte”, conta.

Base familiar

Casado com Larissa Cristina e pai de Lyon Kalleb, de 5 anos, Edson afirma que a família tem papel importante em sua trajetória profissional. “Minha família é a minha principal base”, conta.