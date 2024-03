PUNIÇÃO SÉRIA

Atacante Gabigol é suspenso por dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping

Decisão vale a partir de abril, mas ainda cabe recurso

Publicado em 25 de março de 2024 às 17:58

Atacante Gabigol teria enganado os responsáveis por aplicar o exame Crédito: Gilvan de Souza /CRF

O atacante Gabigol, do Flamengo, foi suspenso por dois anos por fraude no exame antidoping. A sentença foi divulgada nesta segunda-feira (25), após o fim do julgamento pela Justiça Desportiva Antidopagem que começou na última semana. A pena começa a valer a partir de abril, mas ainda cabe recurso.

A sessão realizada nesta segunda-feira durou cerca de duas horas e terminou com placar de 5x4 a favor da punição ao jogador. Gabigol foi acusado por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem por "fraude ou tentativa de fraude em qualquer parte do processo de controle". A pena poderia ser de até quatro anos.

Gabigol foi denunciado após ter sido acusado de dificultar a realização do exame no dia 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu. Os jogadores do Flamengo fizeram o exame às 10h, antes do início do treino. O atacante, no entanto, não participou da coleta.

De acordo com os responsáveis por coletar o material, o jogador não se dirigiu a eles antes do treino, depois da atividade os ignorou e foi almoçar. Gabigol ainda teria tratado a equipe com desrespeito e não seguiu os procedimentos indicados.

Ele pegou o vaso coletor sem avisar a ninguém e ficou irritado ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para a coleta. O atleta do Flamengo também não teria deixado o fiscal ver a urina saindo do seu pênis e, ao fim, entregou o vaso aberto, contrariando orientação recebida.