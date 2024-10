ELIMINATÓRIA

Atacante Luciano Rodríguez, do Bahia, é convocado pelo Uruguai para os jogos contra Peru e Equador

Jogador de 21 anos voltou a ser lembrado pelo técnico Marcelo Bielsa

Da Redação

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 11:23

Luciano Rodríguez foi chamado para defender o Uruguai na eliminatória para a Copa do Mundo Crédito: Divulgação/EC Bahia

O atacante Luciano Rodríguez, do Bahia, voltou a ser convocado pela seleção do Uruguai. O jogador de 21 anos foi chamado pelo técnico Marcelo Bielsa para formar o grupo que enfrentará Peru e Equador, pela eliminatória da Copa do Mundo de 2026.

Essa é a segunda vez que Lucho, como é chamado, é convocado para a seleção do seu país desde que chegou ao Bahia. Em setembro, ele foi chamado por Bielsa durante os jogos contra Paraguai e Venezuela. Na ocasião, o jogador ficou apenas no banco de reservas. O Uruguai é o terceiro colocado na eliminatória, com 15 pontos.

Considerada uma joia do futebol uruguaio, Luciano Rodríguez foi contratado pelo Bahia durante a segunda janela de transferências, ao custo de R$ 65 milhões, o que fez do atacante a compra mais cara do futebol nordestino.