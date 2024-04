FUTEBOL EUROPEU

Atalanta goleia Fiorentina e pega Juventus na final da Copa da Itália

Com um jogo cheio de alternativas e um final dramático, a Atalanta derrotou a Fiorentina por 4 a 1 nesta quarta-feira, em Bérgamo, garantindo sua presença na final da Copa da Itália. O jogo estava indefinido até os acréscimos, quando a equipe vencia o confronto por 2 a 1. Lookman e Pasalic balançaram a rede e garantiram a classificação.

No jogo de ida, a Fiorentina havia vencido o primeiro duelo por 1 a 0 e tinha a vantagem do empate. No placar agregado, a Atalanta estabeleceu 4 a 2 na soma das duas partidas e agora enfrenta a Juventus na decisão.