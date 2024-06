ESPORTE

Atleta condenado por estuprar garota de 12 anos conquista vaga para Olimpíadas de Paris e sofre protestos

Agora, em 2024, ele garantiu uma vaga para as Olimpíadas de Paris, junto com o parceiro, Mattew Immers. No entanto, a confirmação da ida dele para os jogos gerou uma série de protestos nas redes sociais.