Atlético-GO x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de vencer Ceará e Botafogo-SP no Barradão, o Vitória volta a jogar fora de casa na Série B do Brasileirão. O adversário na 25ª rodada é o Atlético-GO, primeiro time a derrotar o Leão no campeonato. No primeiro turno, a equipe goiana acabou com a invencibilidade de cinco jogos do rubro-negro ao vencer por 3x2 em Salvador. Dez pontos separam os dois times na tabela de classificação. O Vitória soma 47 e o Atlético-GO tem 37. A bola rola a partir das 18h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Confira a seguir mais informações sobre o confronto.