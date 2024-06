Atlético-MG x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia segue na briga pelo topo da tabela do Brasileirão. Com os mesmos 13 pontos do líder Athletico-PR - mas atrás por saldo de gols inferior -, o Esquadrão visitará o Atlético-MG para tentar assumir a primeira colocação. As equipes se enfrentam neste domingo (2), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, em duelo válido pela 7ª rodada da competição.