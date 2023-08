Atlético-MG x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

A primeira metade do Brasileirão está chegando ao fim para o Bahia. Neste domingo (13), o tricolor encara o Atlético-MG, no estádio Mineirão, pela 19ª rodada. Após bater o América-MG e quebrar a sequência de seis jogos sem vencer, o Esquadrão quer embalar um novo triunfo para se afastar da zona de rebaixamento. O time é o 16º colocado, com 18 pontos. Confira informações sobre a partida.



TRANSMISSÃO



Atlético-MG x Bahia terá transmissão ao vivo do Premiere. A bola rola às 11h.