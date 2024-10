BRASILEIRÃO

Atlético MG x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

O início da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro recolocou o Vitória na zona de rebaixamento. Com o triunfo sobre o Cruzeiro, por 1x0, o Fluminense ultrapassou o Leão na tabela de classificação e assumiu a 16ª posição. O clube baiano, porém, só depende de si mesmo para deixar o Z4. Para isso, visita o Atlético-MG neste sábado (5), às 16h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O Galo, nas semis da Copa do Brasil e Libertadores, deve poupar algumas peças. Já o rubro-negro terá o desfalque de Filipe Machado, suspenso. A vaga no meio de campo deve ficar com Willian Oliveira. Veja informações do jogo.