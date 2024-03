BAIANÃO

Ba-Vi da final: veja onde assistir, escalações, arbitragem e ingressos

Vitória e Bahia se enfrentam neste domingo (31), no Barradão, pela decisão do estadual

Publicado em 30 de março de 2024 às 18:00

Bahia e Vitória voltama se enfrentar no Barradão no primeiro jogo da final do Baiano Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

Será dada a largada em busca do título do Campeonato Baiano. Neste domingo (31), Bahia e Vitória se enfrentam pelo primeiro jogo da final do estadual de 2024. Depois de seis anos, as equipes voltam a se encontrar na decisão. O duelo de ida será no Barradão, mando de campo do rubro-negro. O Leão quer aproveitar a força de casa para sair em vantagem. O técnico Léo Condé poupou os titulares na Copa do Nordeste para ter um time descansado. Entre as novidades, o volante Dudu deve voltar ao time.

Pelo lado do Bahia, Rogério Ceni também poupou os atletas e ganhou a primeira semana livre. A missão do tricolor é conquistar um bom resultado na casa do rival e levar a vantagem para o jogo da volta, na Fonte Nova. O time tem o retorno do lateral direito Santiago Arias, que estava com a seleção colombiana, mas não deve contar com o centroavante Everaldo, machucado. Confira informações sobre a partida.

TRANSMISSÃO

A partida entre Vitória e Bahia terá transmissão ao vivo da TVE na TV aberta e no YouTube. A bola rola às 16h.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Patric Calmon; Dudu, Willian Oliveira, Rodrigo Andrade e Matheuzinho; Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Léo Condé.

Bahia: Marcos Felipe, Arias, Kanu, Cuesta e Rezende; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Biel e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

ARBITRAGEM

O primeiro jogo da final do Baianão terá no apito o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos. Ele será auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Alessandro Álvaro Rocha de Matos. Já o árbitro de vídeo será Diego Pombo Lopez.

INGRESSOS