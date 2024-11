ADEUS PRECOCE

Bactéria no joelho leva promessa do Real Madrid a encerrar a carreira aos 19 anos

Jogador era tratado como joia e foi comparado ao ídolo Xabi Alonso

Considerada uma promessa do Real Madrid, o meia Marc Cucalón, de 19 anos, decidiu encerrar a curta carreira. A decisão foi tomada após o garoto ter sido infectado por uma bactéria que se alojou na cartilagem de uma articulação durante uma cirurgia para a reconstrução do ligamento cruzado do joelho.

Marc se machucou durante uma partida do Real Madrid contra o Celtic Glasgow, pela Youth League, em novembro de 2022. Desde então, ele não entra em campo. A infecção contraída pelo jogador é considerada rara. O meia chegou a se consultar com diferentes especialistas, mas foi aconselhado a abandonar os gramados.

"Depois de várias complicações, essa lesão me obrigou a tomar a difícil decisão de dizer ADEUS ao futebol, pelo menos da maneira que eu sempre sonhei. Nos últimos dois anos lutei fisicamente e mentalmente com todas as minhas forças e tentei tudo o que estava ao meu alcance para desfrutar deste esporte novamente, mas não foi possível recuperar. Mesmo que não me interpretem mal, isto não é uma despedida triste", escreveu o jovem nas suas redes sociais.