NOVIDADE

Bahia abre check-in para o confronto com São Paulo, na Fonte Nova

A partir desta quarta-feira (30), os sócios do clube da antiga modalidade com acesso garantido dos setores podem garantir presença na partida. No processo, será cobrado 15% do valor do ingresso do respectivo setor. As exceções serão o setor lounge, que realizará check-in, mas sem a realização de pagamento, e o sócio do Bermuda e Camiseta, que será cobrado em 5%.