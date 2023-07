Bahia acerta a contratação do lateral direito Gilberto

O Bahia já tem o seu primeiro reforço na janela de transferências do segundo semestre. O tricolor acertou a contratação do lateral direito Gilberto. O jogador está em Salvador e vai passar por exames antes de assinar contrato e ser anunciado oficialmente.



A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Sou Mais Bahia e confirmada pelo CORREIO. O vínculo do jogador com o clube baiano será até o final de 2026.



Gilberto tem 30 anos e estava no Benfica, onde foi campeão português na temporada passada. Há algumas semanas o tricolor entrou em acordo com o jogador, mas negociava junto ao clube português a compra dos direitos do atleta.