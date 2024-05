SONHO VIVO

Bahia acerta o pé no fim do segundo tempo, bate o Criciúma por 2x0 e vai às oitavas da Copa do Brasil

Carlos de Pena e Jean Lucas marcaram os gols do tricolor no Heriberto Hulse

Gabriel Rodrigues

Publicado em 23 de maio de 2024 às 21:02

Carlos de Pena comemora primeiro gol pelo Bahia e classificação na Copa do Brasil Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

O sonho de conquistar a Copa do Brasil segue vivo para o Bahia. Em um jogo de muita intensidade, gols anulados e uso do VAR, o Esquadrão voltou a vencer o Criciúma por 2x0, no estádio Heriberto Hülse, na noite desta quinta-feira (23), e garantiu a classificação para as oitavas de final da competição.

O Esquadrão criou boas chances no primeiro tempo, foi pressionado pelo Tigre, mas soube fazer valer a vantagem construída no jogo de ida. No fim da partida, Carlos de Pena saiu do banco de reservas para marcar o primeiro gol pelo Esquadrão e tranquilizar os tricolores. Antes do fim, ainda deu tempo de Jean Lucas marcar o segundo. No agregado, o clube baiano fez 3x0 sobre os catarinenses.

O próximo adversário do Bahia na Copa do Brasil será definido em sorteio. O tricolor se prepara agora para mais uma decisão eliminatória, domingo enfrenta o CRB, às 18h, na Fonte Nova, pela semifinal da Copa do Nordeste.

O JOGO

Depois de quatro jogos escalando o mesmo time, Rogério Ceni foi obrigado a mudar a escalação. O atacante Everaldo fraturou a costela e ficou fora da partida. Rafael Ratão foi o escolhido para ocupar a vaga no ataque. O restante da equipe foi a mesma, com Cauly e Thaciano revezando no papel de referência ofensiva.

As equipes nem tiveram tempo de mostrar as suas estratégias quando o árbitro de vídeo entrou em ação para analisar uma falta de Ratão em Bolasie dentro da área com apenas um minuto de jogo. Para sorte tricolor, o atacante congolês estava impedido e o pênalti não foi marcado.

Além do susto, o Bahia se viu pressionado nos primeiros minutos. O Tigre partiu com tudo para o ataque e criou boas chances para abrir o placar. Mesmo jogando com o seu meio-campo titular, o time baiano tinha dificuldade para segurar a bola e deixava a defesa sobrecarregada.

Passada a pressão carvoeira, o Esquadrão assumiu o controle da partida e se fez mais presente no campo ofensivo. O tricolor ficou muito perto de balançar as redes em contra-ataque que Thaciano deixou Cauly livre na grande área. O camisa 8 bateu no canto direito, mas o goleiro Gustavo salvou com o pé.

As duas equipes, aliás, mostraram posturas bem definidas na primeira etapa. Enquanto o Bahia tinha na posse de bola a arma para construir as jogadas, o Criciúma usava a velocidade pelos lados do campo para chegar na área tricolor.

Aos 39 minutos, Bolasie cruzou na área e Felipe Vizeu completou de cabeça para o gol, mas o impedimento foi marcado e o tento anulado. Apesar da intensidade da partida, o primeiro tempo terminou com placar zerado.

O panorama do jogo não mudou no segundo tempo. O 0x0 deixava o confronto completamente aberto e os dois times buscavam o gol. Aos 13 minutos, Raphael Claus viu toque de mão de Arias dentro da área e marcou pênalti para o Criciúma. Mais uma vez o VAR entrou em ação e na revisão o árbitro viu que a bola bateu na barriga do colombiano e anulou a marcação.

A desvantagem no placar agregado fez o Tigre partir para o tudo ou nada. Tencati tirou o volante Barreto e colocou o ponta Matheusinho em campo. Apesar de ter espaços, o Bahia fazia um jogo morno e flertava com o perigo. Eder recebeu passe longo e tentou driblar Marcos Felipe, mas perdeu o ângulo e a defesa afastou.

Aos 33 minutos, o Criciúma voltou a marcar o gol, dessa vez com Matheusinho. Mais uma vez, o impedimento foi marcado. Para tentar mudar a postura do Esquadrão, Ceni colocou Rezende, Biel e Carlos de Pena na partida. Deu certo.

No contra-ataque, Biel cruzou rasteiro para o meio da área, a defesa afastou mal e a bola sobrou nos pés de De Pena. O uruguaio bateu no canto do goleiro Gustavo e abriu o placar para o Esquadrão, aos 43 minutos . Foi o primeiro gol do meia pelo Bahia.

O triunfo por 1x0 já garantia a classificação baiana com tranquilidade, mas aos 47 minutos, Jean Lucas aproveitou a bola escorada por De Pena e acertou um belo chute para fazer o 2x0, dando números finais ao duelo.

FICHA TÉCNICA

Criciúma 0x2 Bahia - Copa do Brasil (terceira fase - volta)

Criciúma: Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Marcelo Hermes (Allano); Barreto (Matheusinho), Meritão e Marquinhos Gabriel (Eder); Bolasie, Felipe Vizeu (Trauco) e Felipe Mateus (Ronald). Técnico: Cláudio Tencati.

Bahia: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos de Pena) e Cauly (Estupiñan); Thaciano (Biel) e Rafael Ratão (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

Local: estádio Heriberto Hülse

Gols: Carlos de Pena, aos 43 minutos do 2º tempo, Jean Lucas, aos 47

Cartão amarelo: Jean Lucas, Gabriel Xavier, Juba (Bahia); Meritão (Criciúma)

Público: 14.316 total

Renda: R$ 298.020,00

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (trio de São Paulo)