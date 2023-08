Bahia anuncia a chegada do lateral esquerdo Caio Roque

O lateral esquerdo Caio Roque, de 21 anos, que estava no Lommel SK, time do Grupo City na Bélgica, usará a estrutura do Bahia para se recuperar de uma lesão no joelho.



O anúncio foi feito pelo tricolor nesta quarta-feira (2). O jogador foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, com contrato em definitivo, e poderá ser utilizado pelo Bahia caso tenha condição de jogo.



Caio Roque é natural do Rio de Janeiro e foi comprado pelo Grupo City em 2020, quando tinha 18 anos. Desde então, ele integrava o elenco do Lommel, que disputa a segunda divisão da Bélgica.