REFORÇO

Bahia anuncia a contratação da zagueira Anny para o time feminino

Defensora volta ao Esquadrão após vice-campeonato da Série A2 do Brasileirão

O time feminino do Bahia ganhou o seu primeiro reforço após o acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (19), o Esquadrão anunciou a contratação da zagueira Anny, de 27 anos, que estava no 3B Amazonas, equipe vice-campeã da Série A2, perdendo o título para o próprio Bahia.