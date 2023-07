Bahia anuncia a contratação do atacante Rafael Ratão

Rafael Ratão é o terceiro reforço do Bahia na janela do segundo semestre. Crédito: Reprodução/EC Bahia

O ataque do Bahia ganhou uma nova peça. O tricolor oficializou a contratação do atacante Rafael Ratão. O jogador de 27 anos estava no Toulouse, da França, e chega em definitivo com contrato até dezembro de 2026.



O valor da negociação não foi divulgado, mas de acordo com apuração do CORREIO, o clube baiano pagará cerca de 2,5 milhões de euros (em torno de R$ 13 milhões na atual cotação) pelos direitos econômicos do atleta.



"Um jogador que pode atuar nas três posições do ataque e que demonstrou nível de performance alto numa das cinco maiores ligas da Europa. Muita experiência internacional, nível mental positivo, atleta de força, velocidade, potência e capacidade de atacar espaço, além de correr na última linha", analisou o diretor de futebol Carlos Santoro.

Rafael estava em pré-temporada na Áustria e realizou os exames médicos no Manchester City antes de assinar contrato com o tricolor. O jogador tem características de atuar pelos lados do campo e vai repor a ausência de Kayky, que sofreu lesão no joelho e não atua mais na atual temporada.

Formado na base do São Paulo, Ratão passou por equipes como Ponte Preta, Penapolense, Boa Esporte, Náutico e Luverdense. Ele também defendeu times do Japão e Coreia do Sul. Mas foi na Europa que o jogador conseguiu ter sucesso.

Em 2018, ele deixou o Oeste para jogar pelo Zorya, da Ucrânia. De lá, foi para o futebol da Eslováquia. Defendeu o Slovan Bratislava por três temporadas.

Em 2021, Rafael Ratão foi comprado pelo Toulouse. No primeiro ano no futebol francês, ele marcou 13 gols e deu duas assistências em 28 jogos, ajudando o clube a conseguir o acesso da segunda para a primeira divisão.

Na temporada passada, Ratão marcou seis gols e deu quatro assistências em 34 partidas. Ele também foi campeão da Copa da França, vencendo o Nantes por 5x1 na final.

Com a chegada do jogador, o Bahia passa a contar com seis opções de atacantes para os lados do campo. Ele disputará posição com Biel, Ademir, Vitor Jacaré, Arthur Sales e Everton.