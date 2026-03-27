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Bahia anuncia Léo Vieira para reforçar o gol após lesão de Ronaldo

Experiente arqueiro chega da Chapecoense, já treina com o grupo e aguarda regularização para estrear pelo Tricolor

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de março de 2026 às 15:29

Bahia anunciou a contratação do goleiro Léo Vieira
Bahia anunciou a contratação do goleiro Léo Vieira Crédito: Divulgação/ECB

O Bahia anunciou, nesta sexta-feira (27), a contratação do goleiro Léo Vieira, de 35 anos, que estava na Chapecoense. O jogador chega como reforço para o restante da temporada e assinou contrato válido até o fim de 2026. A movimentação do Tricolor ocorreu no último dia da primeira janela de transferências e foi motivada pela lesão do titular Ronaldo.

O camisa 1 do Esquadrão sofreu uma luxação traumática no cotovelo direito durante a partida contra o Remo, pela Série A, e deve ficar fora dos gramados por um longo período, com retorno previsto apenas após a Copa do Mundo, em julho.

Saiba quem é Léo Vieira, novo goleiro do Bahia

Léo Vieira em ação pela Chapecoense por Tiago Meneghini/ACF
Léo Vieira em ação pela Chapecoense por Tiago Meneghini/ACF
Léo Vieira em ação pela Chapecoense por Tiago Meneghini/ACF
Léo Vieira em ação pela Chapecoense por Tiago Meneghini/ACF
Léo Vieira em ação pela Chapecoense por Rafael Bressan/ACF
Léo Vieira com a camisa do Bahia por Divulgação/ECB
Léo Vieira com a camisa do Bahia por Divulgação/ECB
Léo Vieira com a camisa do Bahia por Divulgação/ECB
Léo Vieira com a camisa do Bahia por Divulgação/ECB
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Léo Vieira em ação pela Chapecoense por Tiago Meneghini/ACF

Com a baixa, o Bahia precisou ajustar o planejamento para a posição e buscou no mercado um nome mais experiente para compor o elenco. Aos 35 anos, Léo Vieira chega para disputar espaço com João Paulo, que deve assumir a titularidade neste momento, embora tenha vínculo apenas até junho e não possa enfrentar o Santos por questões contratuais.

O novo reforço já está em Salvador desde a última quinta-feira (27) e participou do primeiro treino com o grupo na manhã desta sexta. A regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF ainda não foi concluída, mas deve acontecer nas próximas horas.

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Léo Vieira vinha sendo peça importante na Chapecoense, clube que defendeu nas últimas três temporadas e pelo qual contribuiu na campanha de acesso à Série A em 2025. Em 2026, disputou 14 partidas, sofreu 16 gols, ficou cinco jogos sem ser vazado e somou 53 defesas, com aproveitamento de 76,8% nos chutes direcionados ao gol.

Revelado pelo São Paulo, o goleiro acumula passagens por clubes como Paraná, Athletico-PR, Atlético-GO, Inter de Limeira, Juventude e também pelo Rio Ave, de Portugal. No Tricolor Paulista, trabalhou com Rogério Ceni, reencontrando agora o treinador no Bahia.

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