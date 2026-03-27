NOVO PAREDÃO

Bahia anuncia Léo Vieira para reforçar o gol após lesão de Ronaldo

Experiente arqueiro chega da Chapecoense, já treina com o grupo e aguarda regularização para estrear pelo Tricolor

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de março de 2026 às 15:29

Bahia anunciou a contratação do goleiro Léo Vieira Crédito: Divulgação/ECB

O Bahia anunciou, nesta sexta-feira (27), a contratação do goleiro Léo Vieira, de 35 anos, que estava na Chapecoense. O jogador chega como reforço para o restante da temporada e assinou contrato válido até o fim de 2026. A movimentação do Tricolor ocorreu no último dia da primeira janela de transferências e foi motivada pela lesão do titular Ronaldo.

O camisa 1 do Esquadrão sofreu uma luxação traumática no cotovelo direito durante a partida contra o Remo, pela Série A, e deve ficar fora dos gramados por um longo período, com retorno previsto apenas após a Copa do Mundo, em julho.

Saiba quem é Léo Vieira, novo goleiro do Bahia 1 de 9

Com a baixa, o Bahia precisou ajustar o planejamento para a posição e buscou no mercado um nome mais experiente para compor o elenco. Aos 35 anos, Léo Vieira chega para disputar espaço com João Paulo, que deve assumir a titularidade neste momento, embora tenha vínculo apenas até junho e não possa enfrentar o Santos por questões contratuais.

O novo reforço já está em Salvador desde a última quinta-feira (27) e participou do primeiro treino com o grupo na manhã desta sexta. A regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF ainda não foi concluída, mas deve acontecer nas próximas horas.

Léo Vieira vinha sendo peça importante na Chapecoense, clube que defendeu nas últimas três temporadas e pelo qual contribuiu na campanha de acesso à Série A em 2025. Em 2026, disputou 14 partidas, sofreu 16 gols, ficou cinco jogos sem ser vazado e somou 53 defesas, com aproveitamento de 76,8% nos chutes direcionados ao gol.