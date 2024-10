NOVO PROCEDIMENTO

Bahia começará o check-in pago a partir do jogo contra o São Paulo; entenda como será

Sócios do clube terão prazo para confirmar presença nos duelos do Esquadrão

Da Redação

Publicado em 23 de outubro de 2024 às 15:33

Check-in pago do Bahia começará na partida contra o Flamengo Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Anunciado em julho, o check-in pago implementado pelo Bahia já tem data para entrar em ação. O tricolor anunciou que o novo procedimento começará a valer a partir do jogo contra o São Paulo, no dia 5 de novembro, às 21h30, na Fonte Nova, pela 32ª rodada do Brasileirão.

O processo de check-in pago será válido para os sócios-torcedores que possuíam o acesso garantido, com exceção do setor lounge, que realizará check-in, mas sem a realização de pagamento.

A cobrança acontecerá de forma regressiva. O torcedor pagará 15% do valor do ingresso do correspondente setor no primeiro jogo do mês, 10% no segundo e 5% a partir da terceira partida.

No caso da modalidade Bermuda e Camiseta, a cobrança será de 5% do valor correspondente ao setor, independentemente da quantidade de jogos assistidos no mês. Torcedores não associados, ou com ingressos para o Esquadrão Zone, Esquadrão Arena Kids, camarotes não precisam fazer check-in.

COMO FAZER

O Bahia informou também que o check-in será feito através da Ingresse, a plataforma de venda de ingressos da Arena Fonte Nova, que funciona por meio de site e aplicativo.

O procedimento será aberto sete dias antes de cada duelo do Esquadrão e permanecerá disponível até dois dias antes da partida. No caso do jogo contra o São Paulo, o check-in poderá ser realizado a partir de 30 de outubro. O Bahia salienta ainda que, mesmo com a presença confirmada através da plataforma, a carteirinha de sócio será necessária para acessar o estádio.

Após o período de prioridade para o check-in, clube e Fonte Nova iniciarão a venda de ingressos para os outros sócios do clube e público geral. Se houver disponibilidade, o Sócio Esquadrão poderá efetuar o check-in até na hora do jogo.