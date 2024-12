ELE FICA

Bahia compra volante Acevedo e firma novo vínculo até o fim de 2029

Uruguaio estava no Esquadrão emprestado pelo New York City

O volante Acevedo vai continuar no tricolor nos próximos anos. Nesta segunda-feira (16), o clube baiano anunciou a compra do volante junto ao New York City, dos Estados Unidos. O jogador assinou novo vínculo com o Esquadrão válido até o fim de 2029.