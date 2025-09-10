VENDA RECORDE

Bahia confirma saída de Lucho Rodríguez para clube da Arábia Saudita

A negociação, avaliada em 22 milhões de euros (cerca de R$ 139,3 milhões), é a maior da história do futebol nordestino

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 12:18

Lucho Rodriguez Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia oficializou nesta quarta-feira (10) a transferência do atacante uruguaio Luciano Rodríguez para o Neom SC, da Arábia Saudita. A negociação, avaliada em 22 milhões de euros (cerca de R$ 139,3 milhões), é considerada a maior da história do clube e também do futebol nordestino.

Do valor, 20 milhões de euros serão pagos de imediato e outros 2 milhões estão condicionados a metas esportivas. O Tricolor ainda manteve 25% dos direitos econômicos do jogador, o que lhe assegura participação em uma futura venda.

Lucho Rodriguez se despede do Bahia 1 de 12

Rodríguez, conhecido como Lucho, desembarcou em Salvador em julho de 2024, após uma contratação de 11 milhões de dólares (cerca de R$ 65 milhões na época). Em pouco mais de um ano, o atacante disputou 69 jogos, marcou 20 gols e deu três assistências, entrando para a história como o terceiro maior artilheiro estrangeiro do clube.

Sua passagem ficou marcada por momentos decisivos, como o gol que garantiu a classificação do Bahia para as quartas de final da Copa do Brasil de 2024 contra o Botafogo. Além disso, foi titular nas campanhas vitoriosas do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste em 2025.

Em publicação nas redes sociais, o atacante de 22 anos se despediu da torcida com a frase: “Sempre no meu coração”.