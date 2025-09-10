Bahia confirma saída de Lucho Rodríguez para clube da Arábia Saudita

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 12:18
O Bahia oficializou nesta quarta-feira (10) a transferência do atacante uruguaio Luciano Rodríguez para o Neom SC, da Arábia Saudita. A negociação, avaliada em 22 milhões de euros (cerca de R$ 139,3 milhões), é considerada a maior da história do clube e também do futebol nordestino.
Do valor, 20 milhões de euros serão pagos de imediato e outros 2 milhões estão condicionados a metas esportivas. O Tricolor ainda manteve 25% dos direitos econômicos do jogador, o que lhe assegura participação em uma futura venda.
Lucho Rodriguez se despede do Bahia
Rodríguez, conhecido como Lucho, desembarcou em Salvador em julho de 2024, após uma contratação de 11 milhões de dólares (cerca de R$ 65 milhões na época). Em pouco mais de um ano, o atacante disputou 69 jogos, marcou 20 gols e deu três assistências, entrando para a história como o terceiro maior artilheiro estrangeiro do clube.
Sua passagem ficou marcada por momentos decisivos, como o gol que garantiu a classificação do Bahia para as quartas de final da Copa do Brasil de 2024 contra o Botafogo. Além disso, foi titular nas campanhas vitoriosas do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste em 2025.
Em publicação nas redes sociais, o atacante de 22 anos se despediu da torcida com a frase: “Sempre no meu coração”.
Em nota oficial, o clube agradeceu ao camisa 17 pelos serviços prestados e desejou sucesso na sequência da carreira.