Bahia conquista seu maior triunfo fora de casa em Brasileirões

Uma goleada que entra para a coleção de jogos notáveis do Bahia. O triunfo de 5 a 1 diante do Corinthians nesta sexta-feira (24) ajudou a equipe a sair da zona de rebaixamento no Brasileirão 2023, e também marca a maior goleada fora de casa do Esquadrão na história dos Campeonatos Brasileiros.



O resultado desta 35ª rodada supera duas vitórias tricolores por 4 a 0 em edições recentes de Série A, contra o Vasco em 2012 e contra o Fortaleza em 2020. No duelo em São Januário, um show da dupla Jones Carioca e Souza deu o tom da goleada, com dois gols de cada. Já no confronto diante do Fortaleza, que marcou a penúltima rodada daquela edição de Campeonato Brasileiro, hat-trick de Rodriguinho e um gol de Rossi, em jogo que praticamente selou a permanência do Esquadrão na Série A.