Bahia contrata zagueiro e meia bolivianos para o time sub-20

Não foi só o time principal do Bahia que ganhou reforços. O tricolor acertou a contratação de dois jogadores bolivianos para a equipe sub-20.



O zagueiro Diego Arroyo e o meia Yeferson Mamani, ambos de 18 anos, tiveram os contratos publicados no BID da CBF nesta quinta-feira (3). A dupla chega por empréstimo do Bolívar, clube parceiro do Grupo City.



Na última temporada, tanto Diego Arroyo quanto Yeferson Mamani estiveram emprestados ao Girona, equipe gerenciada pelo Grupo City na Espanha. Agora, eles farão um período de intercâmbio no Bahia.