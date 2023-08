Kanu é capitão do Bahia e ganhou elogios do técnico Renato Paiva. Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Além do atacante Biel, o Bahia pode ter outro reforço diante do Botafogo, no próximo domingo (27), às 16h, no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. O tricolor corre contra o tempo para que o zagueiro Kanu fique à disposição de Renato Paiva. A informação foi divulgada pelo site Globo Esporte e confirmada pelo CORREIO.

Capitão do tricolor, Kanu está emprestado pelo Botafogo e por contrato não pode atuar contra o alvinegro - ele foi desfalque no jogo do primeiro turno. No entanto, o Bahia já se acertou com a equipe carioca para comprar os direitos do jogador.

O Esquadrão precisa resolver a parte burocrática para que Kanu fique livre para atuar neste domingo. O CORREIO apurou que o Bahia pretendia oficializar a compra do atleta na semana passada, mas detalhes impediram.

No acordo, o Bahia pagará cerca de R$ 10 milhões para ficar com o zagueiro. O atual contrato de empréstimo prevê a opção de compra ao fim do vínculo, em dezembro, mas o tricolor decidiu se antecipar após o Botafogo receber uma oferta de um clube da Arábia Saudita por Kanu.

Após o jogo contra o Red Bull Bragantino, o zagueiro ganhou elogios do técnico Renato Paiva.