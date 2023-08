Bahia pode ter retorno do atacante Biel contra o Botafogo

Mais leve após golear o Red Bull Bragantino por 4x0, o Bahia foca agora no confronto com o líder do Brasileirão. No próximo domingo (27), o Esquadrão encara o Botafogo, às 16h, no estádio Nilton Santos. O tricolor pode ter o retorno do atacante Biel no duelo.



O agora camisa 10 está recuperado da lesão na coxa, sofrida em maio. Biel iniciou os treinos com o elenco na última semana e está sendo preparado para o jogo no Rio de Janeiro. Tanto que ele foi para o banco contra o Atlético-MG apenas para tomar o terceiro cartão amarelo e ficar zerado.