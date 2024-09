TRICOLOR QUASE PRONTO

Bahia deve ter apenas uma mudança para enfrentar o Criciúma; veja a provável escalação

Elenco realizou o penúltimo treino antes da partida pelo Brasileirão

Da Redação

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 14:43

Bahia realizou mais um treino no CT Evaristo de Macedo Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia entrou na reta final da preparação para o confronto com o Criciúma, marcado para este domingo (29), às 18h30, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira (27), o Esquadrão fez o penúltimo treino antes da partida.

No CT Evaristo de Macedo, os jogadores participaram de uma atividade com foco na posse de bola em campo reduzido. Logo depois, Rogério Ceni dividiu o elenco em dois. Uma parte realizou um treino técnico, com a presença de jogadores do time sub-20.

Já no campo 2, a outra parte do elenco trabalhou jogadas de bola parada. Depois, os grupos inverteram as atividades. Contra o Criciúma, o Bahia deve ter apenas uma mudança em relação ao time que perdeu do Fortaleza. O zagueiro Kanu está de volta ao time após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo.

A provável escalação do Bahia tem: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.