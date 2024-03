HAJA CLÁSSICO!

Bahia e Vitória podem se enfrentar até dez vezes em 2024; entenda

Temporada já tem seis Ba-Vis garantidos, mas número pode aumentar ainda mais com o Nordestão e a Copa do Brasil

Publicado em 18 de março de 2024 às 05:00

Rogério Ceni e Léo Condé podem se encontrar em até 10 Ba-Vis em 2024 Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

O título do Campeonato Baiano 2024 será disputado pelos seus principais protagonistas. Bahia e Vitória confirmaram presença na decisão estadual após eliminarem Jequié e Barcelona de Ilhéus, respectivamente.

Com isso, já são seis clássicos entre as equipes assegurados para a temporada. Mas, em um cenário otimista (e um pouco improvável, é verdade), é possível que o ano tenha até 10 Ba-Vis. O que seria um recorde absoluto neste século.

O primeiro dos clássicos em 2024 já aconteceu. No dia 18 de fevereiro, o rubro-negro venceu o tricolor por 3x2, no Barradão, pela fase de grupos do Baianão.

O próximo Ba-Vi será nesta semana. Na quarta-feira (20), os times medem forças pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. Dessa vez, a partida terá como palco a Arena Fonte Nova, a partir das 21h30.

Os dois encontros seguintes serão pelas finais do Campeonato Baiano. A ida está marcada para o dia 31 de março, no Barradão. Já o jogo da taça será uma semana depois, no dia 7 de abril, com mando de campo tricolor. Em caso de empate ao fim dos 180 minutos, o campeão será definido na disputa de pênaltis.

Com Bahia e Vitória na decisão estadual, um longo tabu será finalmente encerrado. Essa é a primeira vez que o os rivais decidirão o título desde 2018. Na ocasião, o Esquadrão se deu melhor: ganhou os dois encontros (2x1 na Fonte Nova e 1x0 no Barradão) e conquistou sua 47ª taça.

Desde então, as equipes não se encontraram mais nas finais do Baiano. Um jejum estabelecido por más campanhas do Vitória, que ficou de fora do mata-mata da competição por cinco edições seguidas. Já o Bahia retornou à decisão outras três vezes, e ficou com o título em todas.

O cenário enfim muda em 2024. Embalado pelo primeiro título nacional - a conquista da Série B no ano passado -, o Leão retoma seu protagonismo e volta às finais do Baianão. Agora, vai brigar com o maior rival por um possível 30º troféu da competição. Já o Bahia, atual campeão do torneio, está de olho em sua 51ª taça.

Depois, mais dois duelos já estão confirmados, pelo Campeonato Brasileiro. O Vitória recebe o Bahia em casa pela 3ª rodada, programada para acontecer no dia 21 de abril. Já pela 22ª rodada, agendada para o dia 4 de agosto, é a vez do Esquadrão medir forças com o rival na Arena Fonte Nova.

Possível recorde

Esses são os seis clássicos confirmados na temporada. Mas outros quatro ainda podem acontecer. Para isso, os rivais teriam que medir forças na Copa do Brasil e se encontrarem na final da Copa do Nordeste.

Pelo mata-mata nacional, o sorteio é o que pode colocar um no caminho do outro. Os dois clubes estão na terceira fase da competição, que começa a ser disputada em partidas de ida e volta. Os times do pote 1 vão encarar as equipes do pote 2 - e é isso que dá a possibilidade de um Ba-Vi no torneio. Afinal, o Bahia está no pote 1 e o Vitória, no 2. A CBF ainda vai marcar a data do sorteio da Copa do Brasil, e reservou os dias 1º e 22 de maio como base para os confrontos da etapa.

Já a chance de ter mais dois Ba-Vis na Copa do Nordeste dependerá do desempenho de cada clube. Isso porque apenas a final é disputada em jogos de ida e volta.

Nas quartas, já é certo que não haverá o duelo. Isso porque a fase tem seus participantes encarando rivais do próprio grupo. Vale lembrar que Bahia e Vitória estão em chaves diferentes - o tricolor é o líder do Grupo B, enquanto o Leão é o 3º colocado do A. Por outro lado, eles poderiam ficar frente a frente na semifinal - mas a etapa tem um jogo apenas.

De toda forma, uma coisa é certa: essa será a temporada com mais Ba-Vis desde 2017. Naquele ano, os clubes se encontraram sete vezes, sendo três pelo Baianão, dois pela Copa do Nordeste e dois pelo Brasileirão.

No ano seguinte, foram cinco clássicos: três pelo estadual e dois pela Série A. Desde então, os torcedores se acostumaram a apenas dois Ba-Vis por temporada. Com exceção de 2022, quando houve apenas um. O Vitória havia ficado de fora do Nordestão, e o único confronto foi disputado pelo Baianão.

Caso o cenário de dez clássicos seja confirmado, seria estabelecido um recorde no século. De 2001 até aqui, o máximo de Ba-Vis em uma só temporada aconteceu com os sete encontros em 2017.

Clássicos Ba-Vi por ano neste século:

2001 - 4 Ba-Vis: um pela Copa do Nordeste, 2 pelo Baianão e um pelo Brasileirão

2002 - 6 Ba-Vis: três pela Copa do Nordeste, dois pelo Baianão e um pelo Brasileirão

2003 - 4 Ba-Vis: dois pelo Baianão e dois pelo Brasileirão

2004 - 4 Ba-Vis: quatro pelo Baianão

2005 - 5 Ba-Vis: quatro pelo Baianão e um pela Série B

2006 - 6 Ba-Vis: quatro pelo Baianão e dois pela Série C

2007 - 4 Ba-Vis: quatro pelo Baianão

2008 - 4 Ba-Vis: quatro pelo Baianão

2009 - 4 Ba-Vis: quatro pelo Baianão

2010 - 5 Ba-Vis: quatro pelo Baianão e um pela Copa do Nordeste

2011 - 4 Ba-Vis: quatro pelo Baianão

2012 - 4 Ba-Vis: quatro pelo Baianão

2013 - 6 Ba-Vis: quatro pelo Baianão e dois pelo Brasileirão

2014 - 6 Ba-Vis: quatro pelo Baianão e dois pelo Brasileirão

2015 - 3 Ba-Vis: um pelo Baianão e dois pela Série B

2016 - 3 Ba-Vis: três pelo Baianão

2017 - 7 Ba-Vis: três pelo Baianão, dois pelo Nordestão e dois pelo Brasileirão

2018 - 5 Ba-Vis: três pelo Baianão e dois pelo Brasileirão

2019 - 2 Ba-Vis: um pelo Baianão e um pela Copa do Nordeste

2020 - 2 Ba-Vis: um pelo Baianão e um pela Copa do Nordeste

2021 - 2 Ba-Vis: um pelo Baianão e um pela Copa do Nordeste

2022 - 1 Ba-Vi: um pelo Baianão