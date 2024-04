CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia encara o Grêmio na Fonte Nova e busca novo triunfo no Brasileirão

Esquadrão entra em campo neste sábado (27), às 21h, pelo Brasileirão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 27 de abril de 2024 às 05:00

Bahia de Jean Lucas tenta o segundo triunfo no Campeonato Brasileiro Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de ganhar do Fluminense e conquistar um empate heroico no clássico contra o Vitória, o Bahia quer seguir em boa fase no Campeonato Brasileiro. Para isso, o tricolor mira um triunfo contra Grêmio, neste sábado, às 21h, na Fonte Nova, pela 4ª rodada.

No segundo jogo como mandante na Série A, o Esquadrão aposta na força da torcida. Mais de 35 mil pessoas garantiram ingresso para a partida, e a expectativa é de casa cheia. O encontro é importante para manter o time baiano na parte de cima da tabela, e se apresenta como um confronto direto.

O Bahia inicia a rodada na 9ª colocação, com quatro pontos, enquanto o Grêmio é o 5º, com seis. Se vencer, o anfitrião ultrapassará o rival.

“Eu estou aqui há quatro anos e sempre soube da força que é jogar na Fonte Nova. A torcida nos ajuda de uma forma sobrenatural, é o nosso 12º jogador e é muito bom jogar com o apoio deles. Tem mais de 35 mil garantidos, eu fico muito feliz porque eles nos ajudam muito. Tomara que continuem fazendo uma linda festa e a gente continue agradando eles dentro de campo com os triunfos”, afirmou o zagueiro Gabriel Xavier.

Apesar da vontade de somar os três pontos, o Bahia sabe que o jogo não será fácil. O principal ponto de atenção para a equipe do técnico Rogério Ceni está na defesa. O time sofreu gols em todas as três partidas que fez na competição. Por isso, Gabriel Xavier reforça o pedido de atenção com o ataque gaúcho.

“É complicado, a gente se cobra bastante, após todos os jogos têm as análises individuais, os complementos que a gente faz após todos os jogos. Estamos nos cobrando pois quantos menos erros tiver, melhor para nós”, completou.

O técnico Rogério Ceni, aliás, praticamente não tem problemas para montar o time. Com exceção do lateral esquerdo Ryan e do volante Acevedo, todo elenco está à disposição. Ceni deve manter a base dos dois últimos jogos, mas não será surpresa se ele promover mudanças no ataque.

O treinador tem revezado o parceiro de Thaciano, que está consolidado no setor ofensivo. Ademir foi o titular contra Fluminense e Vitória, mas Biel e Everaldo deixaram boa impressão após participação direta no empate no Barradão, e brigam pela posição. O centroavante, inclusive, revela que sente um gostinho especial quando enfrenta o Grêmio.

“Tenho um carinho enorme pelo Grêmio, fui formado no clube e sou gaúcho. Todo jogo a gente se motiva, mas alguns jogos são especiais. Quando eu jogo contra a dupla Gre-Nal, eu me motivo ainda mais. Contra o Inter, lamentei que a gente perdeu lá. Contra o Grêmio ano passado, eu fiz dois gols na Copa do Brasil. Gosto de jogar contra eles, e sábado não vai ser diferente”, afirmou.

Por sinal, se colocar em prática a “Lei do ex”, o Bahia terá bons motivos para comemorar. Além de Everaldo, Biel e Thaciano já defenderam o clube gaúcho. Outro que conhece o Grêmio de perto é o goleiro Adriel. Formado na base do Imortal, ele está no Esquadrão por empréstimo até o fim do ano. Por conta de uma cláusula contratual, o arqueiro está fora da partida.

GRÊMIO

Assim como o Bahia, o Grêmio estreou com derrota na Série A, mas conseguiu dois bons resultados na sequência. Se dividindo entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, a equipe vem de vitória sobre o Estudiantes na Argentina, e a maratona de jogos pode fazer o técnico Renato Gaúcho poupar algumas peças.