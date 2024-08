DIA DE DECISÃO

Bahia enfrenta o Botafogo na Fonte Nova em luta por vaga nas quartas de final da Copa do Brasil

O tricolor recebe o Botafogo, às 19h, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta das oitavas de final

Gabriel Rodrigues

Publicado em 7 de agosto de 2024 às 05:00

Bahia precisa vencer por qualquer placar para se classificar Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia vai jogar seu futuro na Copa do Brasil. Hoje, o tricolor recebe o Botafogo, às 19h, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição eliminatória que representa o caminho mais curto para chegar à Libertadores.

Como empatou por 1x1 na ida, no estádio Nilton Santos, o Esquadrão precisa vencer por qualquer placar para ir às quartas de final. Uma nova igualdade leva o duelo para os pênaltis. Mais do que se manter vivo na Copa do Brasil, vencer o Botafogo significa aliviar a pressão.

Entre a competição mata-mata e o Campeonato Brasileiro, o time não ganha há seis partidas. A sequência é a pior da equipe baiana na temporada e tem feito o elenco ser cobrado. Uma das referências do grupo, Everton Ribeiro reconhece que o grupo precisa melhorar o desempenho para voltar ao eixo.

“A gente sabe que o nosso momento não é o melhor, a gente não vinha de derrotas em sequência durante todo ano. Paramos para conversar, reunimos só nós jogadores. É um momento difícil, mas pode mudar com esses dois jogos. São duas finais para nós, temos que dar essa resposta para o torcedor, sabemos que podemos mais do que a gente vem fazendo. Vamos deixar tudo em campo para reverter essa situação e conseguir a classificação”, disse o meia, lembrando também do clássico contra o Vitória, domingo, em casa.

O Bahia, aliás, defende uma invencibilidade contra o Botafogo. O tricolor nunca foi eliminado pelo alvinegro em torneios oficiais. Até aqui foram três disputas, com três classificações: Taça Brasil de 1963, Copa do Brasil de 1990 e Copa Sul-Americana de 2018.

“É hora de todo mundo remar para um lado só, como vem sendo, só que fazendo o nosso melhor. Vai ser um jogo difícil e vamos ter que fazer o nosso melhor para sairmos classificados”, completou o camisa 10, confiante.

Apesar do pouco tempo de preparação, Rogério Ceni deve escalar força total na partida. O volante Rezende, recuperado de lesão, está de volta, mas o lateral Gilberto, que se machucou na última partida, é dúvida.

Pelo lado do Botafogo, o técnico Artur Jorge tem os reforços do goleiro Gatito Fernández e do meia Thiago Almada. A dupla estava disputando os Jogos Olímpicos de Paris-2024 por Paraguai e Argentina, respectivamente.