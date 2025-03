TRICOLOR EM AÇÃO

Bahia enfrenta o CSA fora de casa por liderança da Copa do Nordeste

Time baiano entra em campo na noite desta quarta-feira (19)

Gabriel Rodrigues

Publicado em 19 de março de 2025 às 05:00

Rodrigo Nestor deve ser titular do Bahia contra o CSA Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Em meio às finais do Campeonato Baiano contra o Vitória, o Bahia dará uma pausa no estadual para focar na Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira (19), o tricolor encara o CSA, às 19h, no estádio Rei Pelé, em Maceió, em um duelo que vale a liderança do Grupo B do torneio. >

Bahia e CSA disputam a ponta da chave no Nordestão. Os alagoanos iniciam a rodada na liderança, com dez pontos, enquanto o Esquadrão aparece na sequência, com sete. Porém, o clube baiano tem dois jogos a menos no torneio e vai assumir a liderança em caso de triunfo fora de casa. >

Por sinal, o jogo no Rei Pelé encerrará um hiato de um mês do Esquadrão na Copa do Nordeste. A última partida da equipe de Rogério Ceni na competição foi no dia 12 de fevereiro, quando venceu o América-RN por 5x1, na Fonte Nova, pela terceira rodada. Depois disso, os jogos do tricolor contra Ceará e Confiança foram adiados por conta dos duelos na Copa Libertadores.>

Apesar da importância que o jogo contra o CSA tem para definir a liderança do Grupo B, o Bahia não terá força máxima em campo. De olho na final do Baianão, Ceni descansará as principais peças do elenco e mandará um time alternativo para Maceió. >

A decisão abre a chance para atletas que ganharam poucas chances na temporada. O zagueiro David Duarte será titular e aponta que, apesar de estar envolvido em várias competições, o título da Copa do Nordeste é um objetivo do Bahia em 2025. >

“Todas as competições são importantes. Nosso foco [na Copa do Nordeste] é igual ao da Libertadores. O professor tem um grupo qualificado, e quem não jogou Libertadores, vai dar a vida para mostrar que pode jogar também”, disse o zagueiro.>

O Bahia, inclusive, pode ter estreia na temporada. Último reforço anunciado pela equipe, o goleiro Ronaldo vive a expectativa de vestir a camisa azul, vermelha e branca pela primeira vez. Ele não pôde atuar na Libertadores e Copa do Nordeste, pois não está inscrito nas competições, mas fica disponível para o regional. >

“Nem todos vão viajar para a Copa do Nordeste. Mas primeiro vem o descanso, foram dois jogos seguidos pesadíssimos, jogos emocionalmente pesados, com obrigação de ganhar. Depois vamos pensar nas variáveis, no que o Vitória pode apresentar no domingo. Vamos preservar alguns, e quem viajar vai tentar vencer o CSA”, explicou Ceni.>

CSA>

Do outro lado, o CSA encara a partida diante do tricolor como a chance de abrir vantagem na liderança. O técnico Higor Magalhães deve manter o mesmo time que goleou a Tuna Luso por 5x0, na Copa do Brasil. O atacante Klenisson mostrou confiança. >