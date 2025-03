COPA DO NORDESTE

Bahia x CSA: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (19), no estádio Rei Pelé

Depois de um longo tempo, o Bahia voltará a entrar em campo pela Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira (19), o tricolor encara o time alagoano, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 6ª rodada da competição. O tricolor disputa com o CSA pela liderança do grupo. O Azulão lidera a chave, com 10 pontos, enquanto o time baiano aparece uma posição abaixo, com sete. Porém, o Bahia tem dois jogos a menos. >