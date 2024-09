ÚLTIMO ATO

Bahia enfrentará o Criciúma pela 4ª vez no ano e tem invencibilidade como trunfo para vencer na Fonte Nova

Esquadrão encara o clube catarinense, neste domingo (29), em busca de recuperação na Série A

Gabriel Rodrigues

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 05:00

Bahia venceu o Criciúma nos dois jogos da terceira fase da Copa do Brasil Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Próximo adversário do Bahia no Campeonato Brasileiro, o Criciúma pode ser considerado um velho conhecido do Esquadrão. Quando entrarem em campo, neste domingo, as equipes estarão frente a frente pela quarta vez na temporada. Dentro de casa, o tricolor quer manter o bom retrospecto sobre o rival para seguir no G6 da Série A.

A Fonte Nova será o palco do último ato entre baianos e catarinenses em 2024. Até aqui, o Bahia chega invicto ao confronto. O time do técnico Rogério Ceni encarou o Tigre três vezes, com duas vitórias e um empate. Os jogos mais marcantes aconteceram pela Copa do Brasil.

Na terceira fase do torneio mata-mata, o tricolor levou a melhor sobre o Criciúma nos dois jogos. Venceu o duelo de ida por 1x0, na Fonte Nova, e conquistou mais um triunfo, por 2x0, na partida de volta, no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. O 3x0 no placar agregado garantiu ao Esquadrão a vaga nas oitavas de final da competição.

De Pena celebra gol no jogo de volta da Copa do Brasil Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

Já pelo Campeonato Brasileiro, os dois times empataram por 2x2, na casa do Criciúma, no primeiro turno, em um embate marcado por polêmica com a arbitragem. O Bahia não fez um grande jogo na ocasião e saiu perdendo por 2x0, mas contou com a expulsão do goleiro Gustavo para evitar a derrota. Everaldo e Caio Alexandre, ambos na segunda etapa, marcaram os gols da equipe do técnico Rogério Ceni.

O tricolor, aliás, não perde para o Tigre há oito anos. A última derrota aconteceu em 2016, pela Série B do Brasileirão, quando o rival catarinense fez 3x2, no Heriberto Hulse. De lá para cá, foram seis partidas, com quatro vitórias do Esquadrão e dois empates.

Na primeira divisão, a invencibilidade baiana é ainda maior: 11 anos. O Bahia não perde para o Criciúma desde 2013, quando caiu por 3x2, fora de casa. O retrospecto recente na Série A conta com quatro jogos, com três empates e um triunfo tricolor, registrado em 2014. O lateral Guilherme Santos marcou o único gol do 1x0, em Santa Catarina.

Já quando o assunto são os confrontos com mando de campo tricolor, o Esquadrão carrega a marca de nunca ter perdido para o adversário. Entre Série A, Série B e Copa do Brasil, foram 11 duelos, com seis vitórias baianas e cinco empates.

MOMENTOS OPOSTOS

Bahia e Criciúma chegam ao último encontro do ano com objetivos distintos no Brasileirão. O Esquadrão briga na parte de cima da tabela e mira o triunfo em casa para seguir na zona de classificação para a Libertadores. O time azul, vermelho e branco tem 42 pontos e ocupa o 6º lugar. Está empatado em pontos com Cruzeiro e Internacional, e precisa vencer para não correr o risco de ser ultrapassado.

Apesar da derrota por 4x1 para o Fortaleza na rodada passada, o elenco mantém a confiança de que pode alcançar o objetivo.

“A gente precisa estar concentrado para voltar ao rumo dos triunfos e aproveitar os jogos em casa para continuar na parte de cima da tabela, que é nosso objetivo”, analisou o zagueiro Kanu.

Já o Criciúma vem de vitória por 2x1 sobre o Grêmio, fora de casa, em embate atrasado pelo Brasileirão, e se afastou da zona de rebaixamento. O Tigre chegou aos 32 pontos, na 13ª posição, e está a quatro pontos de distância do Corinthians, primeira equipe dentro do Z4.

O técnico Cláudio Tencati tem o retorno do atacante Yannick Bolasie, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo na última rodada, e pode ter o também atacante Pedro Rocha pela primeira vez. Ele chegou ao clube em agosto e estava tratando uma lesão no joelho.