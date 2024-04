COM REFORÇOS!

Bahia está pronto para estreia na Série A; veja a provável escalação

O Bahia está pronto para a estreia na Série A do Brasileirão. Na tarde desta sexta-feira (12), o tricolor fez o último treino antes do confronto com o Internacional, marcado para este sábado (13), às 18h30, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre.