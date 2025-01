LARGOU COM EMPATE

Bahia faz jogo fraco e fica no 0x0 com o Jacuipense pela estreia no Campeonato Baiano

Time alternativo do Esquadrão não conseguiu boa atuação no gramado ruim do Carneirão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 12 de janeiro de 2025 às 18:01

Utilizando um time alternativo, o Bahia ficou no empate sem gols com o Jacuioense Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia largou no Campeonato Baiano com um empate sem gols. Neste domingo (12), o Esquadrão não passou de 0x0 com o Jacuipense, no estádio Carneirão, em Alagoinhas, pela primeira rodada do estadual.

Representado pelo time sub-20, reforçado por alguns atletas que voltaram de empréstimos, já que o elenco principal está em pré-temporada em Girona, na Espanha, o tricolor fez um jogo fraco tecnicamente. As duas equipes foram prejudicadas pelo gramado ruim do Antônio Carneiro.

Mesmo assim, o Esquadrão teve as melhores chances do jogo. O atacante Tiago, por exemplo, perdeu boas oportunidades. Com o empate fora de casa, o tricolor somou o primeiro ponto na competição.

O próximo desafio do Bahia no Baianão será na quinta-feira (16), às 21h30, contra o Atlético de Alagoinhas, na Fonte Nova. No mesmo dia, o Jacuipense vai enfrentar o Jacobina, no estádio José Rocha.

O JOGO

Estreante no comando tricolor, o técnico Leonardo Galbes escalou um time formado por atletas do sub-20 mesclado com jogadores que estão sem espaço no elenco principal. Entre os mais conhecidos, o goleiro Gabriel, o zagueiro Marcos Victor e o lateral Ryan iniciaram o duelo .

Do outro lado, Rodrigo Chagas apostou na experiência e montou o Jacuipense com um ataque formado por Flavinho, Cesinha e Caíque.

Quando a bola rolou, o Jacuipense foi quem deu as cartas primeiro. O Leão do Sisal poderia ter saído em vantagem logo nos primeiros minutos. Cesinha se esticou todo, mas não conseguiu aproveitar o cruzamento. Depois, o atacante recebeu de Caíque e teve a chance de finalizar, mas tentou o passe e ganhou apenas um escanteio.

O Bahia mostrou dificuldade para construir as jogadas. Pressionado, o time apostava nas bolas longas. Aos poucos, o Esquadrão começou a achar espaços. Vitinho arriscou de fora da área e o goleiro Marcelo fez grande defesa. No rebote, Juninho mandou uma bomba, mas a bola foi para fora.

Diante do gramado pesado do Carneirão, o duelo ficou equilibrado em boa parte do primeiro tempo. Aos 35 minutos, o Esquadrão voltou a ficar perto de abrir o placar. Após o cruzamento de Ryan, Vitinho ajeitou para Tiago, que pegou de primeira e mandou para fora.

Ainda na primeira etapa, o Jacupa precisou fazer a primeira mudança. O volante Guilherme Rend se machucou e foi substituído por Thiago. Apesar das tentativas das duas equipes, o primeiro tempo terminou sem gols.

O Bahia voltou do intervalo determinado a abrir o placar e quase conseguiu logo no primeiro minuto. O gramado ruim do Carneirão dificultou a vida da defesa do Jacuipense, a bola sobrou para Ruan Pablo, que pegou sem jeito, mas contou com o desvio em Everson e por muito pouco não balançou as redes.

Assim como no primeiro tempo, a condição do gramado atrapalhou o bom futebol das duas equipes e o que se viu foi um jogo com muitas disputas e pouca inspiração. Não demorou e o técnico Leonardo Galbes fez a primeira mudança no Bahia. Everton entrou no lugar de Juninho.

Quem quase fez a festa da torcida foi o atacante Tiago, num chute de fora da área que passou perto do gol de Marcelo.

Na reta final, o técnico Leonardo Galbes foi para o tudo ou nada com as entradas de Samuel e Wendel, mas o Bahia não conseguiu balançar as redes e o jogo terminou com um empate sem gols.

FICHA TÉCNICA

Jacuipense 0x0 Bahia - Campeonato Baiano (1ª rodada)

Jacuipense: Marcelo, Hugo Moura, Everson, Weverton (Railon) e Vicente; Guilherme Rend (Thiago), Amaral e Alison (Matheus Firmino); Flavinho (William), Cesinha (Getterson) e Caíque. Técnico: Rodrigo Chagas.

Bahia: Gabriel Souza, Kauã Davi, Marcos Victor, Fred Lipert Ryan; Sidney (Wendel), Jota e Vitinho; Ruan Pablo (Samuel), Juninho (Everton) e Tiago (Caio Roque). Técnico: Leonardo Galbes.

Local: estádio Carneirão

Cartão amarelo: Sidney (Bahia)

Público: 2.079 pagantes

Renda: R$ 41.580,00