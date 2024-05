SOLIDARIEDADE

Bahia faz leilão de camisas para ajudar vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

Uniformes foram utilizados no triunfo sobre o Red Bull Bragantino

Da Redação

Publicado em 14 de maio de 2024 às 18:21

Camisas usadas contra o Red Bull Bragantino estão sendo leiloadas pelo Bahia Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

Em mais uma ação de solidariedade, o Bahia anunciou um leilão com as camisas que foram usadas pelos jogadores no triunfo sobre o Red Bull Bragantino, no último domingo. O valor arrecadado será doado para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Os uniformes leiloados estão à disposição através do site Match Worn Shirt. O lance inicial é de R$ 273. As camisas, do modelo tricolor, possuem referência à campanha de ajuda ao Rio Grande do Sul, além do nome da mãe ou esposa dos atletas, usado pelo Esquadrão em homenagem ao Dia das Mães.