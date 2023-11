Bahia faz treino de ataque contra defesa de olho no Corinthians

A busca pela reação do Bahia na Série A passa por voltar a ter uma boa relação com as redes adversárias. De olho nessa melhora do setor ofensivo, o treinador Rogério Ceni comandou o treino desta sexta-feira (17), no CT Evaristo de Macedo, para o jogo contra o Corinthians, próximo adversário do Esquadrão.



A partida contra a equipe paulista acontece somente na próxima sexta-feira (24), às 21h, na Neo Química Arena. Até lá, Ceni busca recuperar a confiança dos jogadores do setor ofensivo, que vivem uma espécie de "seca de gols" coletiva. Nos últimos seis jogos, foram apenas dois tentos marcados, ambos por Everaldo, que é desfalque do tricolor diante do alvinegro paulista, suspenso. Antes disso, Kanu e Rafael Ratão marcaram no triunfo contra o Fortaleza, no dia 21 de outubro, há quase um mês.