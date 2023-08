Gilberto foi a principal contratação do Bahia na janela do segundo semestre . Crédito: FELIPE OLIVEIRA

A janela de contratações do segundo semestre chegou ao fim. A partir de agora, os clubes das séries A e B e do Brasileirão não poderão mais reforçar os seus elencos com atletas de outras equipes. A exceção são os jogadores que ficaram livres até esta quarta-feira (2). No Bahia, cinco caras novas foram contratadas.



O tricolor foi ao mercado e ampliou o leque de opções para o técnico Renato Paiva. A defesa foi o setor que mais ganhou reforços, três peças. O goleiro Adriel chegou emprestado pelo Grêmio por um ano, com opção de compra.

Aos 22 anos, ele é visto como uma oportunidade de mercado com potencial para dar retorno técnico e financeiro no médio prazo. Adriel disputará posição com Marcos Felipe, atual titular, e tem as concorrências de Mateus Claus, Tiago e Danilo Fernandes.

Aos 22 anos, Adriel é baiano de Ilhéus e revelado pelo Grêmio . Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

As laterais também ganharam caras novas. Do lado direito, Gilberto chegou como a principal contratação na janela. Ele estava no Benfica e custou cerca de R$ 13 milhões. Campeão português na temporada passada, o jogador esteve no radar de Tite para a Copa do Mundo de 2022 e já vestiu a camisa de titular do Esquadrão, barrando o criticado Cicinho.

Na esquerda, Camilo Cándido foi contratado por empréstimo do Nacional-URU, também com opção de compra. O uruguaio estreou no empate sem gols com o São Paulo, e disputará posição com Ryan e Matheus Bahia.

Completam a lista de contratados o meia Léo Cittadini, ex-Athletico-PR, e o atacante Rafael Ratão, que estava no Toulouse, da França. Por Ratão, o Bahia também desembolsou cerca de R$ 13 milhões.

Contratações da janela do segundo semestre:

Adriel - goleiro, chega por empréstimo do Grêmio

Gilberto - lateral direito, estava no Benfica e custou cerca de R$ 13 milhões

Camilo Cándido - lateral esquerdo, chegas por empréstimo do Nacional-URU

Léo Cittadini - meia, chega em definitivo após antecipar o fim do contrato com o Athletico-PR

Rafael Ratão - atacante, estava no Toulouse e custou cerca de R$ 13 milhões

Nos próximos dias, o clube baiano também ganhará a presença do lateral esquerdo Caio Roque durante o dia a dia no CT Evaristo de Macedo. O jogador de 21 anos pertence ao Lommel SK, equipe do Grupo City na Bélgica, e usará a estrutura do tricolor para tratar uma lesão no joelho.

Caio Roque foi registrado no BID com contrato em definitivo e poderá ser utilizado no Brasileirão caso tenha condição de jogo.

Apesar dos cinco reforços, o Bahia não conseguiu suprir na janela uma carência no elenco: a do centroavante. Atualmente o grupo conta com Everaldo e Vinicius Mingotti para a função de camisa 9, mas a dupla ainda não engrenou. Tanto que estão revezando entre o banco e a titularidade.

Agora, se quiser encontrar um goleador, o Esquadrão terá que buscar entre as poucas opções que estão sem contrato.

SAÍDAS

Além das chegadas, o Bahia também liberou atletas que estavam sem espaço. O lateral esquerdo Chávez, contratado em janeiro ao custo de R$ 18 milhões, foi emprestado ao Independiente del Valle até o fim de dezembro.

A ideia do Bahia é a de que no clube que o projetou, o jogador reencontre o seu futebol e volte no próximo ano para ser utilizado ou negociado com outra equipe. Na passagem pelo Bahia, Chávez conviveu com problemas na adaptação e baixo rendimento em campo.

Lateral Chávez não se adaptou e deixou a desejar no Bahia. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O atacante Arthur Sales foi devolvido ao Lommel. Ele disputou 14 jogos e marcou quatro gols pelo Bahia, mas perdeu espaço durante o Brasileirão. Já o meia Daniel foi liberado para o Fluminense e deixou o Esquadrão após três anos e meio. No último dia da janela ainda deu tempo de emprestar o atacante Everton para o Londrina.

Outra baixa no elenco foi o atacante Kayky. Ele sofreu uma lesão no ligamento do joelho e não atua mais na atual temporada. O jogador está em Manchester, onde realizará a cirurgia e o tratamento.

Jogadores que deixaram o clube durante a janela:

Chávez - lateral esquerdo, foi emprestado ao Independiente del Valle

Arthur Sales - atacante, foi devolvido ao Lommel SK

Daniel - meia, liberado para o Fluminense

Everton - atacante, emprestado para o Londrina