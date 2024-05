FIM DO SONHO

Bahia fica no 0x0 com o CRB, perde nos pênaltis e está eliminado da Copa do Nordeste

Tricolor foi derrotado por 8x7 na Fonte Nova e ficou fora da final do Nordestão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 26 de maio de 2024 às 20:26

Bahia teve dificuldade e foi eliminado pelo CRB na semifinal do Nordestão Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O sonho do Bahia em conquistar o pentacampeonato da Copa do Nordeste chegou ao fim. Em um duelo muito intenso fisicamente, o tricolor ficou no 0x0 com o CRB no tempo normal, na noite deste domingo (26), na Fonte Nova, mas foi superado nos pênaltis por 8x7 e caiu diante dos alagoanos.

No confronto em jogo único, a igualdade no marcador forçou a decisão nos pênaltis. Nas cobranças alternadas, Caio Alexandre perdeu a oitava batida do Bahia e viu o tricolor ser eliminado na semifinal da competição.

Na decisão, o CRB enfrentará o Fortaleza, que venceu o Sport na outra semifinal. O tricolor focará agora no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O próximo compromisso da equipe será no domingo (2), contra o Atlético-MG, pela Série A.

O JOGO

Apesar do retorno do atacante Everaldo, que ficou como opção no banco, Rogério Ceni cumpriu a expectativa e repetiu a escalação que venceu o Criciúma por 2x0, pela Copa do Brasil, no meio da semana. Rafael Ratão foi mais uma vez titular do ataque ao lado de Thaciano.

Quando a bola rolou, o Bahia encontrou um adversário que optou por não fazer pressão na saída de bola, mas povoou o meio-campo para dificultar as ações tricolores. Aos poucos, o CRB também começou a incomodar. O lateral Hereda arriscou chute forte de fora da área e quase marcou um golaço

Apesar de ter a posse da bola, o Esquadrão sofreu para achar espaços nos primeiros minutos. Com muita dificuldade na criação, jogadores como Cauly e Everton Ribeiro demoraram para aparecer no jogo. Tanto que a primeira boa chegada tricolor só aconteceu aos 31 minutos.

Na saída errada do CRB, Everton Ribeiro recuperou e entregou para Ratão na entrada da área. O atacante cruzou e Jean Lucas pegou de primeira, mas a bola explodiu no travessão. No complemento da jogada, Jean foi derrubado e os tricolores pediram pênalti, mas a arbitragem mandou seguir.

Na reta final do primeiro tempo, o Bahia conseguiu ser mais presente no ataque, pressionando a saída de bola do CRB, mas a primeira etapa terminou com o placar zerado.

Na tentativa de quebrar a boa marcação do CRB, o Bahia voltou do intervalo com Biel no lugar de Rafael Ratão. Mas foi Jean Lucas quem quase abriu o placar. O camisa 6 mandou uma bomba de fora da área e, de novo, acertou o travessão.

O panorama do confronto, aliás, seguiu bem parecido ao do primeiro tempo. Apesar de tentar controlar o jogo pela posse de bola, o Esquadrão se viu em dificuldade para passar pela marcação bem encaixada do time alagoano. O CRB também usava os lados do campo para pressionar o tricolor.

O Bahia voltou a ficar muito perto de marcar o primeiro gol aos 15 minutos. Everton Ribeiro deu um lindo passe para Cauly. O meia invadiu a área em velocidade e tocou na saída do goleiro Matheus Albino, mas a bola caprichosamente passou tirando tinta da trave e foi para fora.

Diante da pouca efetividade do Bahia, Ceni mudou a estratégia e passou a jogar com uma referência na área ao colocar Estupiñan no lugar de Everton Ribeiro. Avançado no ataque, o tricolor empurrou o CRB, que teve de se defender e usar o contra-ataque como válvula de escape.

Na reta final, o CRB se lançou ao ataque em busca de uma bola, mas não conseguiu balançar as redes. Com o 0x0 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis.

Nas cobranças, Anselmo Ramon começou colocando o CRB na frente, mas Everaldo, que entrou apenas para bater o pênalti, deixou tudo igual. Na sequência, Gegê, Rômulo, Hereda e Mike fizeram para o time alagoano, enquanto Estupiñan, Juba, Cauly e Jean Lucas marcaram para o Esquadrão.

Nas alternadas, João Pedro, Matheus Ribeiro e Lucas Kallyel fizeram para o CRB. Biel e Ademir anotaram para o Bahia, mas Caio Alexandre teve a cobrança defendida por Matheus Albino e viu o tricolor perder por 8x7 e ser eliminado do Nordestão.

FICHA TÉCNICA

Bahia 0 (7 X 8) 0 CRB - Copa do Nordeste (semifinal)

Bahia: Marcos Felipe, Arias (Everaldo), Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Oscar Estupiñan) e Cauly; Thaciano (Ademir) e Rafael Ratão (Biel). Técnico: Rogério Ceni.

CRB: Matheus Albino, Hereda, Fábio Alemão, Saimon e Matheus Ribeiro; Lucas Falcão (Rômulo), João Pedro e Gegê; Labandeira (Caio César) (Lucas Kallyel), Anselmo Ramon e Léo Pereira (Mike). Técnico: Daniel Paulista.

Local: Fonte Nova

Cartão amarelo: Matheus Ribeiro, Rômulo e Anselmo Ramon (CRB)

Público: 43.222 pagantes

Renda: R$ 1.479.024,00