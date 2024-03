PREPARAÇÃO

Bahia ganha reforço para o primeiro Ba-Vi da final do Baianão; atacante é dúvida

Tricolor encara o rival Vitória neste domingo (31), no Barradão

Em reta final da preparação para o primeiro Ba-Vi da final do Campeonato Baiano, marcado para este domingo (31), às 16h, no Barradão, o Bahia ganhou um reforço. Titular da lateral direita, o colombiano Santiago Arias voltou ao clube após convocação para a sua seleção durante a Data Fifa.

Arias ficou fora dos três últimos jogos do Esquadrão, entre eles o duelo contra o próprio Vitória, vencido pelo Bahia por 2x1, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. A expectativa é a de que o jogador seja escalado por Rogério Ceni no time que começa a partida.