ER10 DE VOLTA

Bahia ganha reforços para tentar recuperação contra Athletico-PR em alta na Série A

Tricolor conta com retornos importantes após semana livre e encara o vice-líder em duelo direto na parte de cima da tabela

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de março de 2026 às 21:02

Everton Ribeiro estpa recuperado de lesão Crédito: Letícia Martins/ECB

Depois de mais de uma semana sem entrar em campo, o Bahia se prepara para voltar à ação nesta quarta-feira (1º), quando enfrenta o Athletico-PR, às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada da Série A. Em busca de recuperação após a goleada sofrida para o Remo, o Esquadrão terá pela frente um dos times em melhor fase no futebol brasileiro, mas conta com retornos importantes para tentar reagir no Brasileirão.

Após a folga no domingo (29), o elenco tricolor se reapresentou na segunda-feira (30), no CT Evaristo de Macedo, com boas notícias. Fora dos últimos quatro jogos, Everton Ribeiro voltou a treinar normalmente e deve ficar à disposição do técnico Rogério Ceni. Quem também retorna é Gilberto, ausente nas últimas oito partidas, mas já recuperado e pronto para reforçar a equipe. Além deles, o volante Nico Acevedo volta após cumprir suspensão na rodada passada.

Veja como foi o treino do Bahia 1 de 8

Outros dois nomes ainda são dúvidas: Willian José e Kanu. Ambos estão em fase de transição física e próximos do retorno, mas ainda não têm presença garantida diante do Athletico-PR. Caso não reúnam condições de jogo, a expectativa é de que fiquem disponíveis no confronto contra o Palmeiras, também na Arena Fonte Nova, no próximo domingo (5).

Por outro lado, o Bahia segue com desfalques importantes. O goleiro Ronaldo, que só deve retornar após a Copa do Mundo, continua fora, e João Paulo deve ser mantido como titular, com o recém-contratado Léo Vieira correndo por fora na disputa. O jovem Ruan Pablo também permanece como baixa.

Mesmo com algumas ausências, os retornos chegam em momento decisivo para o Tricolor, que tenta dar uma resposta à torcida após a derrota por 4x1 para o Remo. A semana livre de jogos foi fundamental para ajustes e correções, mas o desafio não será simples. Com três vitórias consecutivas e oito gols marcados nesse período, incluindo vitória por 4x1 contra o Botafogo, o Athletico-PR vive grande fase na competição e ocupa a vice-liderança da Série A, com 16 pontos.