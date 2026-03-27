Kike Oliveira cresce no Bahia, destaca evolução e mira Copa do Mundo pelo Uruguai

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Pedro Carreiro
Publicado em 27 de março de 2026 às 18:02
Das contratações feitas pelo Bahia para a temporada, Kike Oliveira talvez seja, até aqui, a que mais tem correspondido dentro de campo. Enquanto outros reforços ainda buscam espaço — como Roman Gomez, que perdeu a titularidade, Everaldo, atualmente reserva, Léo Vieira, recém-chegado, e Alejo Véliz, que só se apresenta no meio do ano —, o uruguaio vem ganhando protagonismo e foi titular nos últimos quatro jogos do Esquadrão.
Desde que entrou no intervalo do Ba-Vi da final do Campeonato Baiano e ajudou o time a virar o jogo rumo ao título, Kike assumiu a ponta direita, ocupando o espaço que vinha sendo de Ademir. Apesar da sequência como titular, ainda não balançou as redes no período, mas trata a situação com naturalidade e vê a disputa interna como algo positivo.
“Eu e o Ademir nos complementamos muito bem e isso ajuda o time. Sobre os gols, acredito que vêm com o tempo, jogo a jogo, ganhando mais confiança para tornar as jogadas mais efetivas”, analisou Kike em entrevista coletiva.
Contratações do Bahia na 1ª janela de tranferências de 2026
Em 14 jogos na temporada, sendo sete como titular, o atacante soma dois gols e duas assistências. Os números incluem 82,6% de acerto nos passes, nove chances criadas e oito finalizações no gol. Ainda que os dados ofensivos sejam consistentes, é no desempenho sem a bola que o uruguaio mais se destaca: já são 10 desarmes, cinco interceptações, dois bloqueios e participação ativa na pressão à saída de bola adversária.
“É o trabalho do dia a dia. Sou um jogador que se sacrifica muito pelo time. Gosto de ajudar tanto na defesa quanto no ataque. Fazer gols e dar assistências é importante, mas ajudar defensivamente também é fundamental”, destacou.
Veja momentos de Kike pelo Bahia
O bom momento também mantém vivo o sonho de voltar à seleção uruguaia. Com passagens pela equipe principal, Kike mira uma vaga na Copa do Mundo de 2026. “Graças a Deus venho tendo um rendimento muito bom aqui no Bahia e, claro, é um objetivo poder chegar à Copa do Mundo”, revelou.
Mesmo fora da convocação nesta Data Fifa, o atacante valoriza o período como oportunidade para ajustes no time, que vem de derrota por 4x1 para o Remo, pela Série A.
“É muito importante. Depois de uma derrota assim, essa pausa ajuda a corrigir erros, intensificar os treinamentos e ajustar a equipe. Trabalhando, conseguimos corrigir tudo para não repetir no próximo jogo”, projetou.
O elenco tricolor se reapresentou no CT Evaristo de Macedo na última quarta-feira (25) e segue em preparação para enfrentar o Athletico-PR, na próxima quarta (1º), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.