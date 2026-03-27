MELHOR REFORÇO?

Kike Oliveira cresce no Bahia, destaca evolução e mira Copa do Mundo pelo Uruguai

Atacante uruguaio ganha espaço entre os titulares, valoriza desempenho coletivo e reforça ambição de voltar à seleção nacional

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de março de 2026 às 18:02

Kike Oliveira em entrevista coletiva Crédito: Divulgação/ECB

Das contratações feitas pelo Bahia para a temporada, Kike Oliveira talvez seja, até aqui, a que mais tem correspondido dentro de campo. Enquanto outros reforços ainda buscam espaço — como Roman Gomez, que perdeu a titularidade, Everaldo, atualmente reserva, Léo Vieira, recém-chegado, e Alejo Véliz, que só se apresenta no meio do ano —, o uruguaio vem ganhando protagonismo e foi titular nos últimos quatro jogos do Esquadrão.

Desde que entrou no intervalo do Ba-Vi da final do Campeonato Baiano e ajudou o time a virar o jogo rumo ao título, Kike assumiu a ponta direita, ocupando o espaço que vinha sendo de Ademir. Apesar da sequência como titular, ainda não balançou as redes no período, mas trata a situação com naturalidade e vê a disputa interna como algo positivo.

“Eu e o Ademir nos complementamos muito bem e isso ajuda o time. Sobre os gols, acredito que vêm com o tempo, jogo a jogo, ganhando mais confiança para tornar as jogadas mais efetivas”, analisou Kike em entrevista coletiva.

Contratações do Bahia na 1ª janela de tranferências de 2026 1 de 5

Em 14 jogos na temporada, sendo sete como titular, o atacante soma dois gols e duas assistências. Os números incluem 82,6% de acerto nos passes, nove chances criadas e oito finalizações no gol. Ainda que os dados ofensivos sejam consistentes, é no desempenho sem a bola que o uruguaio mais se destaca: já são 10 desarmes, cinco interceptações, dois bloqueios e participação ativa na pressão à saída de bola adversária.

“É o trabalho do dia a dia. Sou um jogador que se sacrifica muito pelo time. Gosto de ajudar tanto na defesa quanto no ataque. Fazer gols e dar assistências é importante, mas ajudar defensivamente também é fundamental”, destacou.

Veja momentos de Kike pelo Bahia 1 de 12

O bom momento também mantém vivo o sonho de voltar à seleção uruguaia. Com passagens pela equipe principal, Kike mira uma vaga na Copa do Mundo de 2026. “Graças a Deus venho tendo um rendimento muito bom aqui no Bahia e, claro, é um objetivo poder chegar à Copa do Mundo”, revelou.

Mesmo fora da convocação nesta Data Fifa, o atacante valoriza o período como oportunidade para ajustes no time, que vem de derrota por 4x1 para o Remo, pela Série A.

“É muito importante. Depois de uma derrota assim, essa pausa ajuda a corrigir erros, intensificar os treinamentos e ajustar a equipe. Trabalhando, conseguimos corrigir tudo para não repetir no próximo jogo”, projetou.