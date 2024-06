Bahia inicia venda de ingressos para confronto com o Fortaleza

O Bahia iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Fortaleza. O duelo será disputado na quinta-feira (13), às 21h30, na Fonte Nova, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (9), a comercialização acontece de forma exclusiva aos sócios do tricolor, através do site do estádio e das lojas do Bahia nos shoppings Salvador Norte, da Bahia e Paralela.