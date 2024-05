BRASILEIRÃO

Bahia inicia venda de ingressos para confronto com o Red Bull Bragantino

O Bahia iniciou a venda de ingressos para o confronto com o Red Bull Bragantino. A partida, pela 6ª rodada do Brasileirão, será neste domingo (12), às 18h30, na Fonte Nova. Nesta quarta-feira (8), a comercialização é exclusiva aos sócios do clube.