ESTADUAL

Bahia inicia venda de ingressos para semifinal do Baiano

Depois de garantir a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, o Bahia mira agora a vaga na final do Campeonato Baiano. No sábado (16), às 16h, o Esquadrão disputa o jogo de volta das semifinais do estadual, contra o Jequié, na Fonte Nova. Depois de vencer o primeiro confronto por 1x0, busca selar o passaporte para a grande decisão.