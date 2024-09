FIM DO SONHO

Bahia joga mal, volta a perder do Flamengo e é eliminado nas quartas da Copa do Brasil

Pouco produtivo, tricolor pouco incomodou o rival no Maracanã

Gabriel Rodrigues

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 23:42

Bahia chegou a dez jogos sem conseguir vencer o Flamengo e foi eliminado Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Fim de linha para o Bahia na Copa do Brasil. Pela nona vez na história, o Esquadrão não conseguiu passar das quartas de final da competição. Dessa vez, a queda aconteceu diante do Flamengo, na noite desta quinta-feira (12), no Maracanã. O time baiano entrou em campo precisando de uma vitória simples para, pelo menos, forçar os pênaltis, mas voltou a perder por 1x0, e ficou pelo caminho. No agregado dos dois jogos, os cariocas fizeram 2x0.

Diante do rubro-negro, o Esquadrão não fez um bom jogo, apresentou a velha dificuldade na criação das jogadas ofensivas e foi castigado na defesa. Aos oito minutos do segundo tempo, Arrascaeta recebeu livre e marcou o gol para os donos da casa.

Além da eliminação, o Bahia mantém o jejum contra o Flamengo. A equipe baiana chegou a dez jogos sem vencer o rival. Já o técnico Rogério Ceni segue com o tabu de nunca ter superado o rubro-negro como treinador, com 14 derrotas em 14 partidas. A equipe carioca vai enfrentar o Corinthians na semifinal.

Fora da Copa do Brasil, o Bahia voltará as atenções para o Campeonato Brasileiro, no qual briga por uma vaga na Copa Libertadores. Domingo (15), o time encara o Atlético-MG, às 18h30, na Fonte Nova, pela 26ª rodada da competição.

O JOGO

Precisando de um triunfo para pelo menos forçar a decisão por pênaltis, Rogério Ceni não fugiu das suas características e escalou o Bahia com força máxima. O tricolor manteve o seu estilo de posse de bola, mas encontrou dificuldade nos primeiros minutos, já que com a vantagem o Flamengo optou por fechar os espaços e deixar o tempo correr.

Mesmo assim, a primeira grande chance foi do time baiano. Everton Ribeiro acertou belo lançamento, Everaldo ganhou dos marcadores na corrida e mandou na saída de Rossi, mas pegou errado na bola e perdeu um gol incrível logo aos cinco minutos.

Não demorou para o Flamengo assumir o controle da partida e começar a levar perigo. Em chute forte, Gerson exigiu boa defesa de Marcos Felipe. O rubro-negro, aliás, concentrava os ataques pelo lado direito, com Gerson atuando com um ponta.

Everaldo teve a chance de colocar o Bahia em vantagem, mas perdeu chance clara com apenas cinco minutos Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Assim como no primeiro jogo, na Fonte Nova, o tricolor era inofensivo no ataque. O time rodava a bola na frente da área do Flamengo, mas faltava criatividade para furar a marcação. A falta de objetividade da equipe baiana ficou clara quando o Esquadrão teve uma falta para cruzar na área, mas optou por construir por baixo e a jogada terminou nos pés de Marcos Felipe, sem incomodar a defesa adversária.

Na reta final da primeira etapa, o goleiro tricolor voltou a aparecer com protagonismo. Marcos Felipe fez uma defesa milagrosa com o rosto em chute à queima roupa de Bruno Henrique. Logo depois, salvou em uma bola cruzada por Arrascaeta e garantiu o 0x0 no primeiro tempo.

Apesar da necessidade de balançar as redes, o Bahia voltou do intervalo com o mesmo time. Por muito pouco, o Flamengo não abriu o placar logo no início da segunda etapa. A tabela entre Gerson e Luiz Araújo terminou com o chute do atacante do Flamengo, mas Gabriel Xavier se atirou na bola e salvou. Era o ensaio rubro-negro.

De tanto pressionar, o Flamengo chegou ao gol. Aos oito minutos, Bruno Henrique foi lançado, ganhou de Gabriel Xavier e cruzou para Arrascaeta. No meio da área, o meia recebeu livre e só teve o trabalho de tocar na saída de Marcos Felipe para fazer 1x0.

A desvantagem deixou a situação do Bahia ainda mais complicada. O time baiano se viu forçado a virar o placar para levar a decisão para os pênaltis. Ceni então colocou velocidade em campo: Ademir e Lucho Rodríguez foram para o jogo nos lugares de Everaldo e Cauly, respectivamente. As alterações não surtiram efeito imediato e o Bahia seguiu insosso.

Na reta final, o Flamengo também não fez esforço para ampliar o placar. O rubro-negro administrou o resultado e esperou o apito final para comemorar a classificação à semifinal.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 1x0 Bahia - Copa do Brasil (quartas de final - volta)

Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela); Léo Ortiz, Evertton Araújo (Pulgar), Gerson e Arrascaeta (Gabigol); Luiz Araújo (Allan) e Bruno Henrique (Matheus Gonçalves). Técnico: Tite.

Bahia: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba (Iago Borduchi); Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (De Pena) e Cauly (Luciano Rodríguez); Thaciano (Ratão) e Everaldo (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

Local: Maracanã

Gol: Arrascaeta, aos 8 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Bruno Henrique (Flamengo); Gabriel Xavier, Iago Borduchi (Bahia)

Público: 65.662

Renda: R$ 5.713.895,00

Arbitragem: Bráulio Da Silva Machado (SC), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP).