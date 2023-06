Bahia negocia a contratação do lateral direito Gilberto, do Benfica

O Bahia já tem o seu primeiro alvo para a segunda janela de contratações do futebol brasileiro. O tricolor negocia a chegada do lateral direito Gilberto, de 30 anos, que está no Benfica. O CORREIO apurou que o Esquadrão já tem um acerto com o jogador, mas precisa agora entrar em acordo com o clube português.



Em contato com a reportagem, um dos representantes de Gilberto disse apenas que a situação do lateral direito ainda não está resolvida. De acordo com a imprensa portuguesa, a ideia do Benfica é a de negociar o atleta em definitivo. A pedida inicial seria de 4 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões na atual cotação).