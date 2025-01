BAIXAS DE PESO

Bahia perde três jogadores para a disputa na Copa São Paulo

Tricolor estreará na competição neste sábado (4), contra o Sergipe

Pronto para a disputa do principal torneio de base do Brasil, o Bahia sofreu baixas importantes no grupo que representará o clube na Copa São Paulo. O zagueiro Ruan Vitor, o volante Anthony e o meia-atacante Gabriel Carioca se machucaram durante a preparação e foram cortados da delegação.